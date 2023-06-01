Українцям розповіли, що таке педагогічний стаж і які особливості його обчислення для виходу на пенсію

Про це розповідає НСН з посиланням на PROгроші

Так, стаж педагогічної роботи – це загальна кількість відпрацьованих років у сфері освіти. Відповідно, сума виплат залежатиме саме від того, скільки років стажу у конкретної людини.

Зокрема, до педстажу входять усі професії педагогічних працівників: від вихователя у садочку до викладача вищих навчальних закладів.

А, щоб обчислити педагогічний стаж працівник укладає договір із якимось навчальним закладом. Слід зазначити, що інша педагогічна діяльність не враховується при підрахунку. Наприклад, якщо вчитель займається додатково репетиторством, це не входитиме у його трудовий стаж.

Таким чином, до педагогічного стажу входять:

кількість відпрацьованих днів у сфері освіти чи загальний трудовий стаж

безперервний стаж роботи для вчителів початкових класів

Як зазначається, розмір пенсії визначається з урахуванням придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

При цьому якщо педагог захоче, йому додатково врахують заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року.

Що таке педагогічний стаж і скільки років потрібно для виходу на пенсію

Отже, така пенсія можлива незалежно від віку на педагогічному стажі не менше ніж 26 років 6 місяців.

Зокрема, до вислуги років враховується робота у закладах:

загальної середньої освіти на посадах вчителів, викладачів, вихователів, директорів та інших

дошкільної освіти на посадах вихователів, музичних керівників, директорів (завідувачів) та інших

позашкільної освіти на посадах художніх керівників, керівників, завідувачів, директорів та їх заступників

Для чого потрібен педстаж

У першу чергу потрібно розуміти, що педагогічний стаж — це спеціальний термін, який стосується лише деяких категорій діяльності. Педстаж, як і будь-яка офіційна трудова діяльність, дає право на отримання пенсії.

Пенсія за вислугу років

Пенсія за вислугу років вчителям може бути призначена незалежно від віку за умови наявності педстажу не менше як:

25 років станом на 01 квітня 2015 року;

25 років 6 місяців станом на 01 січня 2016 року;

26 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року.

Пенсія за вислугу років призначається за умови звільнення з посади, яка дає право на цей вид пенсії. За наявності підстав, працівнику освіти може бути призначено інший вид пенсії (по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника). У цьому разі працівнику надається право самостійно робити вибір.

Розмір призначеної пенсії

Розмір пенсії визначається з урахуванням всього набутого страхового стажу (починаючи з 01.07.2000) та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Також, за бажанням працівника, додатково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року.

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