Хто з родичів загиблого військового може вийти на пенсію раніше – подробиці

Права родичів загиблого військового в Україні на дострокову пенсію регулюються відповідним законодавством. Хто з членів сім’ї може вийти на пенсію раніше

Про це розповідає НСН з посиланням на Новини Закарпаття

Хто з членів сімей померлого військового військовослужбовця має право на призначення дострокової пенсії за віком

Відповідно до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за віком мають дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), або яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту» надано статус сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком членам сім’ї загиблого військовослужбовця згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» відповідно до «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року № 22-1:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про стаж;

документи, що підтверджують родинні стосунки;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

документи, що підтверджують смерть (загибель) військовослужбовця у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків);

посвідчення члена сім’ї загиблого ветерана війни;

дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам військовослужбовців, які померли (загинули) після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в АТО/ООС – висновок про причинний зв’язок смерті військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в АТО/ООС (за потреби).

Хто з родичів загиблого військового може вийти на пенсію раніше

Згідно із Законом України №2146-IX від 24 березня 2022 року “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” змінено умови призначення пенсії в разі втрати годувальника.

Хто має право на пенсію по втраті годувальника за померлого військовослужбовця?

Право на пенсію по втраті годувальника за померлого військовослужбовця мають:

батьки та дружина (чоловік) годувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків – не раніше ніж у 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

батьки та дружина (чоловік) годувальника, у разі смерті військовослужбовця, не пов’язаної з виконанням службових обов’язків , – не раніше ніж у 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю.

Умови отримання пенсії по втраті годувальника загиблого при виконанні службових обов’язків:

Пенсію можна отримати не раніше ніж у 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

Розмір пенсійної виплати становить 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім’ї та дитині, але не менше 7800 грн.

Якщо в сім’ї двоє і більше дітей – по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).

Також ця категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:

пенсію незалежно від віку;

дострокову пенсію за віком;

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

Умови отримання пенсії по втраті годувальника, у разі смерті військовослужбовця, не пов’язаної з виконанням службових обов’язків

Пенсію можна отримати не раніше ніж у 60 років незалежно від наявності страхового стажу Пенсію можна отримати особам з інвалідністю. Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім’ї.

Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.

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