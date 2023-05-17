Як збільшити стаж для пенсії, якщо людина не працює – пояснили в уряді

Розмір пенсійних виплат завлежить від тривалості страхового стажу. В уряді пояснили, як збільшити стаж для пенсії тим, хто не працює

Якщо ви не працюєте, то збільшити страховий стаж для пенсії в Україні можна за допомогою добровільних внесків, однак є певні умови.

Про це повідомляє Урядовий портал, розповідає НСН.

В уряді нагадали, що розмір пенсії в Україні напряму залежить від тривалості набутого стажу та розміру зарплати, яку людина офіційно отримувала протягом своєї праці.

“Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески – це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих – збільшена заробітна плата”, – йдеться в заяві

Там додали, що за нових умов добровільно сплачувати внески на пенсійне страхування можуть лише ті, хто не отримує пенсію, тобто не є пенсіонерами.

“Тобто якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї”, – пояснили в уряді

Як збільшити стаж для пенсії, якщо людина не працює

А збільшити розмір пенсії тим, хто вже її отримує, можна за допомогою благодійних пожертв.

“У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30% – як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів”, – пояснили фахівці

Як ми повідомляли раніше, у рамках проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН планують розширити перелік осіб, які можуть отримати грошову допомогу в Україні. Громадяни зможуть претендувати на виплати від ООН в розмірі 2 200 грн

Мова йде про українських пенсіонерах, зокрема, з числа ВПО (внутрішньо переміщених осіб), які проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії та розмір пенсії яких не перевищує 3 тис. грн.

Важлива деталь: на виплату від ООН можуть претендувати громадяни, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не отримували додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

Претенденти повинні відповідати одній з таких вимог:

мати статус ВПО від 24 лютого 2022 року;

проживати в населеному пункті, яке постраждало від активних бойових дій, в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

повернутися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення через бойові дії.

Фіндопомогу надають українцям, які мають один чи кілька критеріїв вразливості:

родина лише з батьком чи мамою і дитиною до 18 років або особою похилого віку (55 років і старше);

сім’я, якою опікується людина похилого віку та де є неповнолітня дитина;

родина з однією чи кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомна сім’я, яка піклується про дітей без супроводу чи розлучених з батьками.

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