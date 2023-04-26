Якими будуть внески українців на накопичувальну пенсію – пояснили у Мінсоцполітики

В Україні збираються впровадити накопичувальну пенсію, на першому етапі якої внески за робітника сплачуватимуть і роботодавець, і держава на засадах співфінансування. Яку суму становитимуть внески розповідає НСН

Внески українців на накопичувальну пенсію становитимуть до 3 відсотків.

Втім, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, цієї суми замало — внески мають бути на рівні як мінімум 7−10 відсотків.

В ефірі єдиного телемарафону вона зазначила, що такі внески можуть забезпечити гідну пенсію. Отже, до процесу має долучатися і сам працівник, аби забезпечити оптимальні виплати.

«Законопроєктом (реєстр. №9212 – ред.) передбачена обов’язкова сплата внесків до накопичувальної системи і роботодавцем, і працівниками. Спочатку обов’язкова сплата передбачена лише для роботодавців. На старті реформи працівник може робити ці внески добровільно. У подальшому цей момент буде більш чітко регламентований. Тому що середній внесок, який би покривав усі необхідні видатки і зберігав кошти та їх еквіваленти для людини, має дорівнювати щонайменше 8-10% заробітку. Передбаченого сьогодні обов’язкового внеску з роботодавців до 3% замало. Очевидно, що сам працівник своїми коштами повинен долучатися», – сказала міністр

Оксана Жолнович розповіла, якими будуть внески українців на накопичувальну пенсію

Крім того, вона зазначила, що впровадження обов’язкового пенсійного накопичення можливе лише за умови створення відповідної інфраструктури, на що потрібен як мінімум рік для налаштування всіх інструментів.

«Щоб повноцінно запустити накопичувальну систему, нам потрібно створити державний накопичувальний банк, бо, за оцінками соціологів, переважна більшість людей довіряють саме державним банкам. Хоча в подальшому в систему зайдуть і приватні структури, і недержавні пенсійні банки. Тобто у людей буде вибір, куди інвестувати кошти. Але спочатку потрібно побудувати цифрові системи збору та адміністрування цих коштів. На це потрібен час, як мінімум рік. Отже саме тільки ухвалення закону i старт його виконання не означає, що прямо завтра почнуть збирати кошти. Ні, спочатку потрібно все підготувати», – підкреслила Жолнович.

У Верховній Раді 17 квітня зареєстровано проект закону про накопичувальне пенсійне забезпечення, яким передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

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