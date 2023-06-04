Розрахунок середньої зарплати по-новому – які зміни вніс уряд

Уряд України вніс зміни до порядку обчислення середньої зарплати. Що змінилось.

Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Дзеркало тижня.

Зокрема, було доповнено перелік поважних причин, відповідно до якого під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат певні не відпрацьовані календарні дні виключаються із розрахункового періоду.

Це стосується періодів, протягом яких працівник проходив:

строкову військову службу,

військову службу за призовом осіб офіцерського складу,

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,

військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або

проходив військову службу за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, коли за ним не зберігався середній заробіток за такий період і не сплачувався роботодавцем єдиний внесок.

Нагадаємо, раніше дозволили під час обчислення пенсії не враховувати розмір зарплати після 24 лютого.

Це випливає із закону “Про внесення зміни до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану”.

Пенсії в Україні вважають за формулою: співвідношення власної зарплати до середньої помножити на стаж у роках, 1% та на середню зарплату в країні за три роки. Іншими словами, чим нижча власна зарплата, тим меншою буде пенсія.

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