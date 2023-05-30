Безробітним українцям не припинятимуть нарахування стажу під час війни за однієї умови – ПФУ

Під час війни багато українців втратили роботу. Через це їм припинили нарахування стажу. За якої умови безробітним не припинятимуть нарахування стажу розповіли у ПФУ

Закон дозволяє нараховувати страховий стаж навіть безробітним, але за певних умов.

У Пенсійному фонді розповіли, за яких умов безробітним не припиняють нарахування страхового стажу під час війни.

Про це повідомляє НСН з посиланням на social.com.ua.

Не втрачають стаж ті громадяни, які стали на офіційний облік у центрі зайнятості, і їм було призначено виплату допомоги з безробіття. Отже, той період, під час якого вони отримують державну допомогу з безробіття, їм зарахують до страхового стажу.

Безробітним українцям не припинятимуть нарахування стажу під час війни за однієї умови

Нарахування страхового стажу не припиняється і в тому випадку, коли безробітному, що стоїть на обліку в службі зайнятості, виплачують матеріальну допомогу на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації.

А от якщо безробітний отримав одноразову виплату для організації підприємницької діяльності, то йому період безробіття не зарахують до страхового стажу.

Втім, у безробітних є ще одна можливість поповнити свій страховий стаж. Вони можуть укласти договір із ПФУ про добровільну сплату страхових внесків і сплачувати за себе ЄСВ. При цьому сума внеску має бути не меншою за 22% від мінімальної зарплати. Тобто, у 2023 році вона має становити не менше 1474 грн. Лише в такому випадку безробітному зарахують повний місяць страхового стажу.

Як відомо, в Україні з’явився новий вид пенсії. Її виплачуватимуть громадянам, що мають особливі заслуги перед державою. Розмір такої пенсії дорівнюватиме двом прожитковим мінімумам. Отже, в 2023 році вона становитиме 5016 грн.

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