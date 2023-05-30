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Безробітним українцям не припинятимуть нарахування стажу під час війни за однієї умови – ПФУ

Журналіст
Безробітним українцям не припинятимуть нарахування стажу під час війни за однієї умови ПФУ
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Під час війни багато українців втратили роботу. Через це їм припинили нарахування стажу. За якої умови безробітним не припинятимуть нарахування стажу розповіли у ПФУ

Закон дозволяє нараховувати страховий стаж навіть безробітним, але за певних умов.

У Пенсійному фонді розповіли, за яких умов безробітним не припиняють нарахування страхового стажу під час війни.

Про це повідомляє НСН з посиланням на social.com.ua.

Не втрачають стаж ті громадяни, які стали на офіційний облік у центрі зайнятості, і їм було призначено виплату допомоги з безробіття. Отже, той період, під час якого вони отримують державну допомогу з безробіття, їм зарахують до страхового стажу.

Безробітним українцям не припинятимуть нарахування стажу під час війни за однієї умовиБезробітним українцям не припинятимуть нарахування стажу під час війни за однієї умови

Нарахування страхового стажу не припиняється і в тому випадку, коли безробітному, що стоїть на обліку в службі зайнятості, виплачують матеріальну допомогу на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації.

А от якщо безробітний отримав одноразову виплату для організації підприємницької діяльності, то йому період безробіття не зарахують до страхового стажу.

Втім, у безробітних є ще одна можливість поповнити свій страховий стаж. Вони можуть укласти договір із ПФУ про добровільну сплату страхових внесків і сплачувати за себе ЄСВ. При цьому сума внеску має бути не меншою за 22% від мінімальної зарплати. Тобто, у 2023 році вона має становити не менше 1474 грн. Лише в такому випадку безробітному зарахують повний місяць страхового стажу.

Як відомо, в Україні з’явився новий вид пенсії. Її виплачуватимуть громадянам, що мають особливі заслуги перед державою. Розмір такої пенсії дорівнюватиме двом прожитковим мінімумам. Отже, в 2023 році вона становитиме 5016 грн.

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