Для тих хто боїться і не має сталевих яєць – військові вакації в тилу

Багато хто з чоловіків розуміє, що Україні конче як потрібні військові. Але в силу свого здоров’я або банально просто боїться, вони уникають вступ до лав ЗСУ. Але не все так страшно і для кожного може знайтися військові вакації в тилу.

Новини України – НСН пропонує для ознайомлення деяких вакансії підходящі для військовозобов’язаних, які не хочуть потрапити на “нуль”.

Де шукати військові вакації в тилу

Основними “рекрутерами” залишаються нині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – РТЦК та СП (колишні військкомати), однак той, хто хоче знайти місце служби самотужки, може пошукати відповідні вакансії:

на спеціалізованих сайтах з пошуку роботи чи маркетплейсах (“Робота в тилу”, Work.ua, Robota.ua, Jooble UA, Lobby X, OLX.ua тощо)

на офіційних сайтах конкретної бригади чи підрозділу

на сторінках бригад і підрозділів у соціальних мережах тощо

Актуальні вакансії у тилу ЗСУ

Оператора технічної підтримки користувачів шукають в окремий спеціальний Центр електронної підтримки ЗСУ, створений для роботи з новітніми засобами РЕБ і розвитку системи радіоелектронної боротьби.

Потенційному працівникові обіцяють гідну зарплатню – від 20 000 гривень до 120 000 гривень, соціальні гарантії та можливість проходження навчання й підвищення кваліфікації.

Цей же окремий спеціальний Центр електронної підтримки ЗСУ шукає також аналітика технічної підтримки інформаційних систем, яким може стати навіть обмежено придатний військовослужбовець.

Потенційному працівникові обіцяють заробітну плату від 20 000 гривень до 120 000 гривень, соціальні гарантії та можливість проходження навчання й підвищення кваліфікації.

Спеціаліста з мастерданих (тилового забезпечення) шукає спеціалізований підрозділ Сил оборони. Працювати доведеться шість днів на тиждень у місті Києві.

Потенційному працівникові обіцяють тилове грошове забезпечення:

від 20 000 гривень (для солдатського звання)

(для солдатського звання) від 30 000 гривень (для офіцерського звання)

Цей же спеціалізований підрозділі Сил оборони шукає також людину, що працюватиме за спеціальністю Product Manager.

Робочий графік – також шість днів на тиждень, локація – Київ.

Тилове грошове забезпечення:

від 20 000 гривень (для солдатського звання)

(для солдатського звання) від 30 000 гривень (для офіцерського звання)

Капелана для організації та проведення релігійних обрядів, молитовних зборів, державних і релігійних заходів і т. ін. шукає 621 окремий навчальний батальон Сил ТрО ЗСУ.

Уточнюється, що мета посади – бути духовним наставником та опорою для бійців.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 26 000 гривень– відповідно до вислуги років.

У Силах ТрО ЗСУ шукають також командира навчального взводу, викладача й інструкторадля підготовки методичних матеріалів і роботи з бійцями.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 22 000 гривень до 55 000 гривень– залежно від відповідності паспорту посади.

Начальника їдальнішукають у нещодавно створений новий навчальний батальйон – 621 ОНБ Сил ТрО ЗСУ. Йому потрібно буде керувати роботою їдальні та смачного годувати військовослужбовців.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 23 000 гривень– залежно від вислуги років.

Начальника фінансової службишукають у тому ж самому 621 ОНБ. Йому потрібно буде організовувати роботу фінансової служби частини, вести матеріальний облік, складати фінансову звітність, брати участь у проведенні інвентаризації тощо.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 26 000 гривень– відповідно до вислуги років.

Офіцера-психолога(з обов’язковим офіцерським званням) шукають у 150 навчальному центрі Сил ТрО.

До його обов’язків входитиме вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців та кандидатів на військову службу, участь у раціональному розподілі кандидатів на посади, запобігання негативним змінам у психіці військовослужбовців тощо.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 28 000 грн– відповідно до вислуги років.

Керівника прес-службишукає 1-й окремий штурмовий батальйон “Да Вінчі”. Його служба проходитиме “в операційній зоні угруповань”.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпеченнявід 26 000 гривень (залежно від завдань, які виконує батальйон) і навіть можливість розширення штату для делегування завдань.

93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр” також пропонує низку тилових вакансій:

електрик

механік техобслуговування бронетехніки

механік техобслуговування автомобільної техніки

діловод

фахівець кадрової служби

Майбутнім побратимам обіцяють грошове забезпечення “згідно з нормами чинного законодавства”, а також можливість професійного розвитку й підвищення кваліфікації.

Насамкінець, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ пропонує службу за контрактом і шукає людей на такі тилові спеціальності (без уточнення рівня грошового забезпечення):

кухар

водій (С, D, Е)

механік автомобільної техніки

тракторист

слюсар-сантехнік

оператор екскаватора

механік бронетанкової техніки

водій-заправник

фельдшер

санітарний інструктор

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: “Робота в тилу”, Lobby X, Work.ua, 1BAT.com.ua, 93ombr.army, AB3.army.

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