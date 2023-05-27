Як рахується страховий стаж для безробітних українців – пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України відповів, чи враховуватимуться страховий стаж для пенсії періодів перебування на обліку в центрі зайнятості
Про це повідомляє НСН посилаючись на повідомлення на сайті ПФУ.
“Мені 57 років. У період війни втратила роботу, зараз перебуваю на обліку в центрі зайнятості, отримую допомогу з безробіття. Чи буде враховано у страховий стаж цей період при оформленні пенсії?”, – запитали у пенсійних експертів.
У ПФУ відповіли, що згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періоди перебування на обліку в центрі зайнятості враховуються у страховий стаж, якщо людина отримувала допомогу по безробіттю після 1 січня 2004 року або матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. .
Водночас, отримання одноразової виплати на організацію безробітними підприємницької діяльності до страхового стажу не включається.
Як рахується страховий стаж для безробітних українців
Для обчислення пенсії за час перебування на обліку у центрі зайнятості буде враховано заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати.
Як ми повідомляли раніше, у Пенсійному фонді України нагадали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком.
Так, по-перше, для оформлення пенсії за віком слід написати заяву про нарахування пенсії. При цьому у податковій слід взяти спеціальну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
Крім того, знадобляться такі документи:
- принести трудову книжку;
- довідку про заробітну плату;
- документи про те, де ви зареєстровані;
- документи, що засвідчують статус (особливий: учасник бойових дій, посвідчення учасника ліквідації аварії на АЕС тощо);
- якщо Ви виходите на пенсію раніше за визначений термін, потрібно принести направлення для призначення пенсії;
- два фото 4х6 см;
- реквізити власного пенсійного рахунки банку.
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