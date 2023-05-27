Як рахується страховий стаж для безробітних українців – пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України відповів, чи враховуватимуться страховий стаж для пенсії періодів перебування на обліку в центрі зайнятості

Про це повідомляє НСН посилаючись на повідомлення на сайті ПФУ.

“Мені 57 років. У період війни втратила роботу, зараз перебуваю на обліку в центрі зайнятості, отримую допомогу з безробіття. Чи буде враховано у страховий стаж цей період при оформленні пенсії?”, – запитали у пенсійних експертів.

У ПФУ відповіли, що згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періоди перебування на обліку в центрі зайнятості враховуються у страховий стаж, якщо людина отримувала допомогу по безробіттю після 1 січня 2004 року або матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. .

Водночас, отримання одноразової виплати на організацію безробітними підприємницької діяльності до страхового стажу не включається.

Як рахується страховий стаж для безробітних українців

Для обчислення пенсії за час перебування на обліку у центрі зайнятості буде враховано заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати.

Як ми повідомляли раніше, у Пенсійному фонді України нагадали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком.

Так, по-перше, для оформлення пенсії за віком слід написати заяву про нарахування пенсії. При цьому у податковій слід взяти спеціальну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Крім того, знадобляться такі документи:

принести трудову книжку;

довідку про заробітну плату;

документи про те, де ви зареєстровані;

документи, що засвідчують статус (особливий: учасник бойових дій, посвідчення учасника ліквідації аварії на АЕС тощо);

якщо Ви виходите на пенсію раніше за визначений термін, потрібно принести направлення для призначення пенсії;

два фото 4х6 см;

реквізити власного пенсійного рахунки банку.

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