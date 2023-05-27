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Як рахується страховий стаж для безробітних українців – пояснення ПФУ

Журналіст
Як рахується страховий стаж для безробітних українців – пояснення ПФУ
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Пенсійний фонд України відповів, чи враховуватимуться страховий стаж для пенсії періодів перебування на обліку в центрі зайнятості

Про це повідомляє НСН посилаючись на повідомлення на сайті ПФУ.

“Мені 57 років. У період війни втратила роботу, зараз перебуваю на обліку в центрі зайнятості, отримую допомогу з безробіття. Чи буде враховано у страховий стаж цей період при оформленні пенсії?”, – запитали у пенсійних експертів.

У ПФУ відповіли, що згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періоди перебування на обліку в центрі зайнятості враховуються у страховий стаж, якщо людина отримувала допомогу по безробіттю після 1 січня 2004 року або матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. .

Водночас, отримання одноразової виплати на організацію безробітними підприємницької діяльності до страхового стажу не включається.

Як рахується страховий стаж для безробітних українців

Як рахується страховий стаж для безробітних українців

Для обчислення пенсії за час перебування на обліку у центрі зайнятості буде враховано заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати.

Як ми повідомляли раніше, у Пенсійному фонді України нагадали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком.

Так, по-перше, для оформлення пенсії за віком слід написати заяву про нарахування пенсії. При цьому у податковій слід взяти спеціальну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Крім того, знадобляться такі документи:

  • принести трудову книжку;
  • довідку про заробітну плату;
  • документи про те, де ви зареєстровані;
  • документи, що засвідчують статус (особливий: учасник бойових дій, посвідчення учасника ліквідації аварії на АЕС тощо);
  • якщо Ви виходите на пенсію раніше за визначений термін, потрібно принести направлення для призначення пенсії;
  • два фото 4х6 см;
  • реквізити власного пенсійного рахунки банку.

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