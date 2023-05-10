Чи зараховується період мобілізації до страхового стажу – роз’яснення Держпраці

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У Держпраці пояснили, чи зараховується період мобілізації до страхового стажу

Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповіли, чи зараховується до стажу працівника період мобілізації для щорічної відпустки.

Про це повідомляє НСН.

Фахівці зазначили, що з 19 липня 2022 року середній заробіток за мобілізованими працівниками не зберігається і вказаний період до стажу, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

«Ні, з 19.07.2022 за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада», – йдеться у повідомленні.

Чи зараховується період мобілізації до страхового стажу

За нарахуванням стажу, який необхідний для призначення пенсії, експерти радять стежити на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Це необхідно для того, щоб виходячи на пенсію людина не виявила, що з 30 років трудового стажу держава знає, наприклад, лише про дев’ять.

Як ми повідомляли раніше, Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації.

Якщо внутрішньо переміщена особа планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи.

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