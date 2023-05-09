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Cуспільство

З яких питань можна звертатися до Пенсійного фонду і як це зробити

Журналіст
З яких питань можна звертатися до Пенсійного фонду і як це зробити
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У Пенсійному фонді відповідають на найпоширеніші питання. Українцям розповіли, хто може звертатися до Пенсійного фонду і які послуги він надає

Українцям розповіли, з яких питань можна звертатися до Пенсійного фонду та як це правильно зробити.

Як передає НСН, про це пише видання “На пенсії”.

Так, у Пенсійному фонді відповідають на найпоширеніші питання. При цьому скористатися послугами можна у будь-якому сервісному центрі Фонду

Слід зазначити, що на сьогоднішній день, якщо людина зареєстрована в одному місті, а хоче скористатися послугами Пенсійного фонду в іншому, для цього немає жодних перешкод. Йому нададуть послугу у будь-якому сервісному центрі Фонду.

З яких питань можна звертатися до Пенсійного фонду і як це зробити

З яких питань можна звертатися до Пенсійного фонду і як це зробити

Зокрема, до ПФУ можна звернутися з таких питань:

  • призначення (перерахунок) пенсії;
  • одержання субсидій, пільг, страхових виплат;
  • зміна способу виплати (з пошти на банківську картку та навпаки);
  • поновлення (припинення) виплати;
  • переведення виплат за новим місцем проживання;
  • консультації та роз’яснення чинного законодавства;
  • видача довідок про розмір пенсії;
  • видача пенсійних посвідчень;
  • надання відомостей із реєстру застрахованих осіб;
  • оформлення допомоги на поховання та інше.

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