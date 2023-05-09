У Пенсійному фонді відповідають на найпоширеніші питання. Українцям розповіли, хто може звертатися до Пенсійного фонду і які послуги він надає
Українцям розповіли, з яких питань можна звертатися до Пенсійного фонду та як це правильно зробити.
Як передає НСН, про це пише видання “На пенсії”.
Так, у Пенсійному фонді відповідають на найпоширеніші питання. При цьому скористатися послугами можна у будь-якому сервісному центрі Фонду
Слід зазначити, що на сьогоднішній день, якщо людина зареєстрована в одному місті, а хоче скористатися послугами Пенсійного фонду в іншому, для цього немає жодних перешкод. Йому нададуть послугу у будь-якому сервісному центрі Фонду.
З яких питань можна звертатися до Пенсійного фонду і як це зробити
Зокрема, до ПФУ можна звернутися з таких питань:
- призначення (перерахунок) пенсії;
- одержання субсидій, пільг, страхових виплат;
- зміна способу виплати (з пошти на банківську картку та навпаки);
- поновлення (припинення) виплати;
- переведення виплат за новим місцем проживання;
- консультації та роз’яснення чинного законодавства;
- видача довідок про розмір пенсії;
- видача пенсійних посвідчень;
- надання відомостей із реєстру застрахованих осіб;
- оформлення допомоги на поховання та інше.
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