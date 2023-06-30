Пенсія з відстрочкою – як це працює і наскільки збільшиться сума виплат

Кожен українець може відстрочити вихід на пенсію. Це допоможе збільшити виплати. Як працює пенсія з відстрочкою

Громадяни України можуть піти на пенсію за віком у 60 років, якщо страховий стаж становить не менше ніж 29 років. На пенсію у 65 років можуть піти ті, хто мають страховий стаж від 15 до 19 років.

Але кожна людина може відстрочити вихід на пенсію, що допоможе у майбутньому отримувати більше. У Пенсійному фонді пояснили, як працює призначення пенсії з відстрочкою, повідомляє НСН.

Пенсія з відстрочкою: як це працює

«Законодавство України про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію», — йдеться у повідомленні.

Тим, хто набув права на пенсію за віком, але вирішив працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії.

Про це йдеться у Законі України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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Як збільшується розмір пенсії у разі призначення з відстрочкою

У ПФУ пояснили, як збільшується основний розмір пенсії у разі призначення з відстрочкою:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12).

За два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24) тощо. А от відстрочка на шість років (це 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Як повідомити про бажання піти на пенсію з відстрочкою

Людина повинна до досягнення пенсійного віку повідомити ПФУ, що має бажання піти на пенсію з відстрочкою.

Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (зацифровано паперову трудову книжку), — пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати й не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була зацифрована, — вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу. Якщо звернення було не пізніше трьох місяців з такого дня.

Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, пенсія призначається з дня звернення.

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