Українці за кордоном можуть подати заяву на призначення пенсії віддалено – Мінреінтеграції

Громадяни України, які вимушені тимчасово проживати за кордоном у зв’язку з військовою агресією рф, отримали можливість надсилати заяву на призначення пенсії віддалено

Заяву про призначення (поновлення) пенсії можна відправити за допомогою поштового зв’язку.

Направляється заява до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації особи.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначені зміни були внесені до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» постановою правління Пенсійного фонду України від 20.04.2023 № 21-1, яка набрала чинності 31 травня 2023 року.

Норма діятиме на період воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано.

Як подати заяву на призначення пенсії віддалено

Ознайомитись із переліком документів, які необхідні для призначення або поновлення пенсії віддалено, можна у наведеній інфографіці.

Інфографіку підготовлено за результатами наради щодо проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією рф.

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