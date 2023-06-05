Для українців за кордоном доступні документи та послуги у Дії – перелік сервісів

У Мінреінтеграції розповіли, які документи та послуги у Дії доступні українцям за кордоном

Згенерувати цифрові документи або скористатися державними послугами українці можуть в режимі онлайн. Для цього їм достатньо зареєструватися на порталі державних послуг Дія або встановити мобільний застосунок Дія.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Послугами Дії можна скористатися не тільки на території України. Деякі сервіси також доступні громадянам, які змушені були виїхати за кордон через війну, зокрема до Польщі. До таких послуг можна віднести: заміну посвідчення водія, замовлення витягів і довідок, пенсійні послуги тощо.

Детально з переліком цифрових документів і послуг, які доступні українцям у застосунку та на порталі Дія, можна ознайомитись в інфографіці.

Для українців за кордоном доступні документи та послуги у Ді

Інфографіку підготовлено та розповсюджено за результатами наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук з обговорення проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією рф.

Як ми повідомляли раніше, “Нова пошта” відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви

Про це повідомила прес-службу компанії.

За даними прес-служби, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.

Тарифи

Вартість доставки з України в Чехію:

документи – 250 грн;

посилки до 2 кг – 400 грн;

посилки до 10 кг – 600 грн;

посилки до 30 кг – 1200 грн;

вантажі від 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг ваги.

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