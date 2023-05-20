Нова пошта доставлятиме посилки по-новому: що відомо

Стало відомо, як тепер Нова пошта доставлятиме товари деяких своїх клієнтів та що потрібно знати

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній Нова пошта, здійснила свій перший рейс. Вантажі клієнтів поштового оператора були доставлені з Литви до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти, інформує НСН

Зазначається, що в рамках першого рейсу на борту літака було 7 тонн посилок клієнтів Нової пошти. Перший політ виконувався в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

У Новій пошті розповіли, що рейси за маршрутом Рига – Жешув виконуватимуться двічі на тиждень — у вівторок та четвер.

Раніше повідомлялося, що після перемоги у війні авіакомпанія Нової пошти здійснюватиме польоти з українських міжнародних аеропортів “Бориспіль” та “Львів”.

Які вантажі Нова пошта доставлятиме літаками

Планується, що літаки будуть завантажувати як комерційними вантажами клієнтів Нової пошти Глобал, так і гуманітарними.

Доставлятимуть насамперед товари першої необхідності, експрес–доставлення, тобто все те, що потребує терміновості.

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Платіжні картки Нової пошти

Наприкінці квітня 2023 року компанія NovaPay почала надавати наступні послуги:

відкриття й обслуговування рахунків приватних і корпоративних клієнтів;

випуск карток до рахунків фізичних осіб;

еквайринг, тобто безготівковий прийом платежів, для бізнесу;

перекази без відкриття рахунку;

кредитування.

Де за кордоном працює Нова пошта

З жовтня 2022 року відділення компанії працюють у таких польських містах, як:

Варшава;

Краків;

Катовіце;

Гданськ;

Люблін;

Жешув;

Познань;

Лодзь.

Навесні цього року відділення запрацювали у Литві, а загалом компанія планує з’явитися у Німеччині, Румунії та Чехії.

Посилка в кредит

З листопада клієнти Нової пошти можуть користуватися послугою “Посилка в кредит”. Усе працює так: продавець отримує від вас гроші лише після того, як ви оглянете товар і підтвердите отримання.

Послуга доступна тільки замовнику товару та лише у відділенні Нової пошти.

Кредит чинний до 12 місяців і лише на той товар, який коштує від 1 000 грн.

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