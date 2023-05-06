Пенсіонери за кордоном зможуть отримувати пенсію готівкою – для кого доступна така послуга

Українські пенсіонери за кордоном, які раніше отримували виплати через Укрпошту, можуть продовжувати отримувати пенсії готівкою. Що відомо про дану послугу

У Мінреінтеграції повідомили, для яких категорій пенсіонерів доступна дана послуга. Про це іінформує НСН.

Так, Укрпошта зможе через грошові перекази пересилати пенсії українцям за кордоном. Поки що відомо про таку опцію для українців, які тимчасово проживають у Польщі.

Йдеться про поновлення виплат для українських пенсіонерів за кордоном, які раніше отримували пенсію готівкою.

Таким чином, громадяни, які отримували в Україні пенсії готівкою та не перевели їх собі на картку, зможуть отримувати їх і надалі готівкою у відділенні місцевої пошти за кордоном (за наявності технічної можливості у АТ “Укрпошта” здійснювати переказ коштів у країну перебування).

Пенсіонери за кордоном зможуть отримувати пенсію готівкою

Відновити отримання пенсії можна, надіславши заяву поштою у порядку, визначеному Пенсійним фондом України. Якщо ви хочете отримувати пенсію на картку, виплати можна перенаправити, також написавши заяву на ім’я ПФУ.

Щоб змінити спосіб виплати пенсії дистанційно (без звернення до відділення ПФУ), необхідно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Потім потрібно зайти в особистий кабінет на онлайн-порталі ПФУ та обрати пункт “Про пенсійне забезпечення”.

Потім потрібно натиснути “Внесення змін до пенсійної справи”, далі – “Заява про зміну способу виплати пенсії” (спочатку необхідно заповнити потрібні поля форми заяви та завантажувати відскановані документи).

Сформовану заяву слід запевнити власною КЕП і вона автоматично надійде на розгляд до ПФУ.

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