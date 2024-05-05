Громадян України можуть покарати за використання підроблених документів. Яка відповідальність за підробку водійських прав передбачена для українців

Водієві за використання підроблених водійських прав загрожує обмеження волі до двох років.

Про це повідомили у МВС, передають Новини України – НСН

Для того, щоб отримати водійське посвядчення законним шляхом, потрібно пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС.

Водійські посвідчення, які підроблені, зовні можуть бути схожі на оригінали. Але їх немає в державних реєстрах. Також вони не відображаються в застосунку “Дія” або в Кабінеті водія.

Яка відповідальність за підробку водійських прав загрожує українцям – пояснили у МВС

Зловмисники створюють вебсайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень. Також вони використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти.

МВС звертає увагу українців на те, що державний сервіс завжди має доменне ім’я gov.ua. Перевірити справжність свого документа можна на сайті Головного Сервісного центру МВС.

За свідоме використання підроблених документів – штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк.

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