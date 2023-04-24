Українцям можуть скасувати пенсійні виплати. У Раді планують перевірити правомірність надання виплат для деяких пенсіонерів.

Про це йдеться на сайті ФПУ в опублікованому проєкті наказу “Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання”, передає НСН з посиланням на ТСН.

Згідно з ним, перевірятимуть дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів.

Зазначається, що перевірятимуть також, чи правильно вказані персональні дані одержувачів виплат та правомірність надання пенсій.

Відтак, частина пенсіонерів може втратити право на отримання грошового забезпечення.

Скасувати пенсійну виплату можуть, якщо:

знайдуть помилку в прізвищі;

виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами;

людина не отримує гроші протягом шести місяців;

пенсіонер став переселенцем і кудись переїхав;

громадянин прожив певний час за кордоном (пенсію не платитимуть лише за час перебування не в Україні).

Також повідомляється, що пенсіонерам, які виїхали за кордон, тепер надсилатимуть виплати міжнародними переказами. Гроші можна буде отримувати у відділенні пошти, в яке Укрпошта технічно зможе надіслати переказ.

Виокремимо, що йдеться про пенсіонерів, які до цього отримували пенсію готівкою, а не на картку – для останніх нічого не зміниться.

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