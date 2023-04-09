Українцям видаватимуть паперові пенсійні посвідчення – кого стосується

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення українцям видаватимуть паперові пенсійні посвідчення.

Органами ПФУ оформлення пенсійних посвідчень переселенцям здійснюватиметься у паперовій формі. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає НСН.

“З початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну з технічних причин було призупинено виготовлення платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями (електронних пенсійних посвідчень) для ВПО, що отримали довідку внутрішньо переміщеної особи до 24.02.2022”, йдеться у повідомленні.

До Офісу омбудсмена надходили звернення, зокрема від ГО “Донбас СОС” та внутрішньо переміщених осіб, яким призначено пенсію, про неможливість отримати електронні пенсійні посвідчення.

За результатами невідкладного реагування уповноваженого та звернення до Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду зазначені органи влади розробили відповідний проєкт постанови уряду з метою врегулювання проблемної ситуації.

Як зауважив Лубінець, уряд ухвалив постанову “Деякі питання оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам”, якою встановлено, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування органами Пенсійного фонду буде здійснюватися оформлення пенсійних посвідчень ВПО, яким призначено пенсію, у паперовій формі.

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