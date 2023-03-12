Пенсії українців переводять в Ощадбанк без заяв пенсіонерів – у ПФУ пояснили причину

Пенсії багатьох українців уже переведено в Ощадбанк. Причому для цього не знадобилося заяв від самих пенсіонерів. Виплати переводять на рахунки в Ощадбанку автоматично

Чому пенсії українців без їхніх заяв переводять в Ощадбанк розповідає НСН

«Доброго вечора. Я мешкаю у Василівському районі Запорізької області. Пенсію не отримую з червня, тому що у нас не працює пошта. Хотів дізнатися, чи можна мені перерахувати пенсію на картку» – запитав пенсіонер на сторінці Пенсійного фонду у Фейсбуці.

У ПФУ відповіли, що питання про виплату та доставку пенсій, грошової допомоги з урахуванням особливостей у період запровадження воєнного стану визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 162 “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період запровадження воєнного стану” ( із змінами) (далі – Постанова №162).

Що буде з пенсією, яку пенсіонер не зміг отримати вчасно?

Постановою № 162 передбачено, що у випадках отримання від АТ “Укрпошта” письмового повідомлення про відсутність технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій отримувачам в окремих населених пунктах, Пенсійний фонд України переказує виплату пенсій отримувачам пенсій через поштові відділення цих населених пунктів на поточні рахунки, що відкриваються у АТ «Ощадбанк» без отримання від одержувачів заяв.

Пенсії українців переводять в Ощадбанк без заяв пенсіонерів

На виконання вимог Постанови № 162 та у зв’язку з надходженням письмового повідомлення АТ “Укрпошта”, погодженого Запорізькою обласною державною адміністрацією, про населені пункти, в яких АТ “Укрпошта” не має технічної можливості здійснення доставки та виплати пенсій, з серпня 2022 року виплата пенсії одержувачам Вашого населеного пункту, які не зверталися до органів Пенсійного фонду України в установленому законодавством порядку із заявами щодо іншого способу виплати їм пенсій, переведено до АТ “Ощадбанк” шляхом зарахування на поточний рахунок, відкритий за зверненням Пенсійного фонду України.

На вказаний рахунок також перераховано кошти за попередні місяці, які, згідно зі звітами АТ “Укрпошта”, не були отримані одержувачами пенсій.

Що має зробити пенсіонер, щоб отримати гроші, які ПФУ переказав до банку?

Суми пенсій, перераховані органами Пенсійного фонду України у АТ «Ощадбанк» відповідно до вимог Постанови № 162, виплачуються одержувачам після укладання ними договору банківського рахунку з банком або повертаються банком Пенсійному фонду України, якщо поштові відділення відновлять свою роботу або одержувач напише заяву про переказ пенсії через інший банк.

Змінити уповноважений банк відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 (із змінами) (далі – Порядок № 1596), можливо шляхом надання пенсіонером відповідної до пункту 10 Порядку № 1596 заяви про виплату пенсії встановленого зразка (Додаток 1 до Порядку № 1596) подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання одержувача або приймається органом Пенсійного фонду України від установи уповноваженого банку.

Заява також може подаватись до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Можливість формування такої заяви передбачена в особистому електронному кабінеті пенсіонера, створеному на веб-порталі Пенсійного фонду України, у розділі “Про пенсійне забезпечення” – “Внесення змін до пенсійної справи”.

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