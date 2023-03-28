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Які додаткові гарантії мають пенсіонери із тривалим стажем роботи

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Які додаткові гарантії мають пенсіонери із тривалим стажем роботи
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Пенсіонери із тривалим стажем роботи, які належать до певних вікових груп, мають додаткові гарантії пенсійного забезпечення

Про це нагадують у Пенсійному фонді, повідомляє НСН

Додаткові гарантії встановлені пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2023 році”.

Пенсіонери із тривалим стажем роботи мають додаткові гарантії пенсійного забезпечення

Які додаткові гарантії мають пенсіонери із тривалим стажем роботи

Таким чином пенсіонерам 65 річного віку, які не працюють і мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за 3120 гривень. У цю суму встановлюється доплата за понаднормовий стаж, інші надбавки, доплати, підвищення, на які має право пенсіонер.

Водночас, збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат:

  • пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше та які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок і не менше 25 років у чоловіків, – до 3120 гривень;
    пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок і не менше 35 років у чоловіків, – до 3000 гривень;
  • пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж не менш як 30 років у жінок і не менш як 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю I групи, які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, – до 2760 гривень.

Для інших категорій пенсіонерів (не зазначених вище), які не працюють, незалежно від віку та закону, згідно з яким призначено пенсію, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути меншим за 2520 грн.

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