Українці можуть залишитись у Німеччині після закінчення безвізових днів – названо умови

Українські біженці можуть легально перебувати у Німеччині протягом 90 днів. Стало відомо, як вони можуть залишитися в країні після закінчення цього терміну

Понад мільйон наших співвітчизників виїхали до Німеччини. Вони можуть бути там без закордонного паспорта та шенгенської візи. Норма про безвізовий в’їзд на територію країни діє до 31 травня 2023 року. Після цієї дати українці можуть перебувати там без реєстрації протягом 90 днів.

Про це розповідає НСН з посиланням на ukrainianingermany.de

Для реєстрації слід звернутися до центру прийому біженців. Можна не чекати закінчення 90 днів без реєстрації тимчасового захисту та подавати заяви на отримання дозволу на перебування. Таким чином, можна буде залишитися в Німеччині довше, тому що в Україні триває повномасштабна війна.

Щоб залишитись у Берліні, треба мати реєстрацію саме там. Для цього можна звернутися до центру прийому біженців у Тегелі, який відповідає за розподіл у столиці, та подати відповідну заяву.

За якої умови українці можуть залишитись у Німеччині після закінчення безвізових днів

Підстави для перебування в Берліні, а не інших містах, слідуючі:

У столиці є житло на тривалий час. Потрібний безстроковий договір оренди або підтвердження орендодавця.

Біженцю чи члену його сім’ї потрібна психологічна/медична допомога або спеціальний догляд, що підтверджено лікарем.

У Берліні живе близький родич.

Навчання чи працевлаштування у столиці Німеччини.

Останній місяць вагітності чи декретну відпустку.

Українські біженці до моменту ухвалення рішення про продовження перебування в країні можуть оформити соціальну допомогу та розраховувати на подальше працевлаштування. Підстава для цього – необхідність соціального захисту на території іншої країни.

Можна протягом 90 днів подати заявку на отримання дозволу на перебування на іншій підставі – наприклад, з метою здобуття освіти або роботи.

Ще одним варіантом є подання клопотання для набуття статусу біженця (міжнародного захисту). Потрібно враховувати правові наслідки: біженці не можуть змінити місце проживання з пункту первісного прийому та влаштуватися на роботу.

Хто може приїхати до Німеччини до українських біженців

Родичі наших земляків також мають право до 31 травня переїхати до Німеччини та оселитися разом. Їм дозволять перебувати разом у рамках возз’єднання сім’ї, вони можуть розраховувати на таку саму соціальну допомогу. Мова йде про:

дружину чи чоловікова;

цивільних дружину або чоловіка, які мають статус тимчасового захисту;

неповнолітніх дітей;

дідусів і бабусь, яких з початку війни утримували особи, котрі переїхали до Німеччини.

Якщо члени сім’ї одночасно приїхали, потрібно просто подати від усіх одну заяву для дозволу на перебування в країні – вписати їх у бланк.

Ще новини України: Біженцям варто знати: за які садові роботи у Німеччині суворо карають