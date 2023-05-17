У Польщі планують збільшити розмір допомоги на дітей – яку суму отримуватимуть українські біженці

Приємні зміни очікують на українців, які перебувають із дітьми у Польщі. З наступного року для біженців планують збільшити розмір допомоги на дітей

Біженці можуть отримувати збільшену допомогу на дитину за програмою “500+”. Виплати хочуть збільшити до 800 злотих на місяць.

Польща хоче збільшити допомогу на дітей. Приємну звістку для українських біженців оприлюднила The Warsaw, повідомляє НСН.

Допомога дітям у Польщі може зрости до 800 злотих

Видання оприлюднило заяву голови керівної партії Польщі “Право і справедливість” Ярослава Качинського. Він пообіцяв, що допомога “500+” стане “800+” вже з наступного року.

За словами Качинського, з 1 січня 2024-го року розмір допомоги на дитину зросте на 300 злотих. При цьому програма залишиться під старою назвою. Умови для отримання виплат не зміняться. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що уряд розгляне ці пропозиції вже на наступному засіданні.

Як українцям оформити дитячу допомогу в Польщі

500+” – це держпрограма уряду Польщі для підтримки сімей із дітьми. Зараз вона передбачає щомісячну виплату 500 злотих на кожну неповнолітню дитину в родині. Після початку повномасштабної війни в Україні польська влада ухвалила спеціальний закон, який дозволив українським біженцям брати участь у цій програмі.

Щоб оформити допомогу на дитину, українцям слід подати заявку в ZUS за допомогою:

сайту PUE ZUS (чи мобільного додатку mZUS);

порталу Emp@tia;

банківських сервісів.

У Польщі планують збільшити розмір допомоги на дітей

До заяви необхідно додати документ, що підтверджує законне проживання на території країни. Це може бути, наприклад:

карта побиту з позначкою “доступ до ринку праці”;

наявність PESEL з позначкою UKR;

посвідка на постійне проживання;

рішення про надання статусу біженця та інші.

За офіційними даними, за 7 років дії програми підтримки родин “500+” було виплачено понад 220 мільярдів злотих.

Допомогу при народженні дитини за кордоном можна отримати онлайн

Раніше ще одну приємну для родин з дітьми звістку озвучило Міністерство соціальної політики України. Батьки, у яких з’явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за межами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. Нова постанова спростила отримання виплати.

До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Бо для цього вимагалася фізична присутність: необхідно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

Під час перебування в іншій країні зробити це важко, тому влада ухвалила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати до органів соціального захисту заявку на отримання допомоги та документи дитини, які видали в іншій країні.

Новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

“Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток”, – заявили у Кабміні

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