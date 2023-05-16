Швейцарія надає українцям гроші на повернення додому – як отримати

Швейцарія надає українцям, які отримали прихисток у цій країні і тепер хочуть виїхати назад в Україну, гроші на повернення додому.

Біженцям, які повертаються, виплачують близько 500 швейцарських франків (близько 500 євро) на дорослого і 250 франків на дитину.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, передає НСН.

Гроші на повернення зі Швейцарії: кому надають виплати

Швейцарія забезпечує українцям прихисток – вони можуть жити в країні, отримувати виплати, навчатися та працювати. Тим чи іншим чином українцям забезпечують всі 26 кантонів країни. Щоб мати право отримувати допомогу, українці отримують в країні спеціальний статус S.

В останні кілька місяців у профільних групах українців у Швейцарії стали писати, що країна дає українцям кошти на повернення додому, якщо вони відмовляються від статусу S і їдуть назад в Україну.

“Про такі виплати українців інформували. Це по суті допомога на повернення: їжа, ночівля, якщо потрібна. Також – квитки. Виплата нараховується як для дорослих, так і для та дітей. Нещодавно прочитала інформацію від українки у чаті “Нам на минулому тижні виплатили 1650 франків на двох дорослих та двох дітей. Плюс, якщо є білети, компенсують їх вартість”, розповідає РБК-Україна Марина Гоменюк, яка мешкає у Швейцарії.

Бонуси для повернення додому діяли в країні й минулого року. Жінка наводить приклад: її подруга влітку минулого року при поверненні в її рідний Житомир з кантону Фрібург отримала 500 франків + 250 франків на дитину. Марина Гоменюк впевнена, що такі виплати надають в усіх кантонах країни.

Для отримання коштів для повернення до України зі Швейцарії громадяни України мають офіційно звернутися для закриття статусу S до соціального працівника та після цього – до Міграційної служби (SEM), пишуть на урядовому сайті.

“Соціальні служби на місцях надають послуги, які передбачені законодавством Конфедерації. У кожному кантоні назва такої служби відрізняється, але загалом українці знають, до кого можна звернутися на місці. На місці треба показати, наприклад, квитки про повернення додому”, розповідає українка.

Для тих, хто вирішив повертатись до України, з цим нескладно розібратись. Люди звертаються до свого соціального працівника і ті пояснюють, що треба робити, каже співрозмовниця.

Чи всі кантони допомагають з поверненням додому

Ті, хто хоче повернутися в Україну, можуть звернутися за допомогою в консультаційні пункти повернення в кантонах (наприклад, для організації виїзду). Після розгляду окремої справи SEM може надати фінансову допомогу (500 швейцарських франків для дорослих і половина для неповнолітніх, максимум 2000 швейцарських франків на сім’ю), йдеться на сайті.

Зверніть увагу. Хоча процедура й поширюється на всю країну, Кожен випадок розглядають індивідуально, бо всі ситуації різні.

Кошти від кантону Цюриха: куди звертатися

Чи не найбільше українців зареєстровані в кантоні Цюриха. Якщо ви збираєтеся виїздити додому, можна розраховувати на виплату 500 франків на особу, але не більше 2000 франків на родину від кантону.

В інформаційному відділі кантону Цюриха повідомляють деталі за телефонами: +41796813087 та +41432595295. Також можна написати листа на пошту rkb@sa.zh.ch або відвідати установу особисто. Вона знаходиться за адресою Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.

Як відмовитися від статусу S

Єдине, що треба для цього зробити – заповнити відповідну заяву. Після внесення всіх даних заявку треба підписати та надіслати за адресою: Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

Після подачі заявки про відмову від захисту у Швейцарії має свою силу на дані осіб більше не поширюється дія Закону про біженців. Замість цього на них поширюються положення про іноземців в цілому.

“Також призупиняються щомісячні виплати – оплата проживання, страхування, проїзд, якщо їх вам надавай той чи інший кантон”, каже Марина Гоменюк.

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