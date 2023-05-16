Грошова допомога в Україні – виплати від ООН зможе отримати ще одна категорія громадян

В Україні планують розширити перелік осіб, які можуть отримати грошову допомогу. Деякі громадяни зможуть претендувати на виплати від ООН в розмірі 2 200 грн

Мова йде про українських пенсіонерах, зокрема, з числа ВПО (внутрішньо переміщених осіб), які проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії та розмір пенсії яких не перевищує 3 тис. грн.

Про це йдеться у проєкті постанови, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок., повідомляє НСН.

Виплати від ООН зможе отримати ще одна категорія громадян

Важлива деталь: на виплату від ООН можуть претендувати громадяни, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не отримували додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

Претенденти повинні відповідати одній з таких вимог:

мати статус ВПО від 24 лютого 2022 року;

проживати в населеному пункті, яке постраждало від активних бойових дій, в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

повернутися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення через бойові дії.

Фіндопомогу надають українцям, які мають один чи кілька критеріїв вразливості:

родина лише з батьком чи мамою і дитиною до 18 років або особою похилого віку (55 років і старше);

сім’я, якою опікується людина похилого віку та де є неповнолітня дитина;

родина з однією чи кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомна сім’я, яка піклується про дітей без супроводу чи розлучених з батьками.

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