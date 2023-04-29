Нова грошова допомога для українців – хто може отримати до 35 000 доларів

Під час війни українці отримують допомогу від держави та міжнародних організацій. В Україні стартувала нова грошова допомога від 10 000 до 35 000 доларів – хто може її отримати

Українці мають можливість отримувати матеріальну допомогу від держави та міжнародних організацій. Загалом, виплати отримують внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії.

Проте, останнім часом в країні все більш актуальнішими стали грантові виплати підприємствам. На думку чиновників, саме така допомога зможе зробити конкурентноспроможною українську продукцію на європейському ринку.

Про це розповідає НСН з посиланням на Технофан.

Отже, в Україні стартувала нова грошова виплата від 10 000 до 35 000 доларів. Виплати будуть надходити в рамках програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, яка надасть підтримки на суму 1,5 млн доларів.

В Україні стартувала нова грошова допомога для українців

Отримати допомогу зможуть малі, сімейні та жіночі підприємства. Програма реалізується у партнерстві з Міністерством економіки для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні. Програма призначена для створення нового чи розширення старого бізнесу задля створення нових робочих місць.

Заявку можна подати до 24 липня. Розгляд їх буде проводити в три етапи: 19 травня, 16 червня та 24 липня.

В пріоритеті будуть такі сфери: виробництво текстильних, косметичних виробів та предметів домашнього вжитку, переробка харчових продуктів, крафтові виробництва, ІТ, виробництво меблів та інших продуктів.

Раніше ми повідомляли, чи може людина, яка повернулася з-за кордону відновити довідку ВПО.

Фахівці нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 1 закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Тобто, визначальним фактом для надання особі довідки ВПО є те, що вона перемістилася з територіальної громади у зв’язку з обставинами, зазначеними вище, що підтверджується відповідними документами (зокрема, пропискою).

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