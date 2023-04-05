Грошова допомога 6600 грн від ООН – чому деяким українцям відмовляють

Під час війни громадяни України можуть отримувати різні виплати, як від держави, так і від благодійних організацій – переважно міжнародних. Серед таких виплат і грошова допомога 6600 грн від ООН. Втім, нерідко українці плутають види допомог, а також вважають, що мають право претендувати на них неодноразово. І через це відбуваються непорозуміння та бувають марні очікування.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла програмна координаторка невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист» Наталя Бриль, передає НСН.

Координаторка наголосила, що кожна програма допомоги має свої особливості.

Приміром, грошова виплата від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) постраждалим від війни українцям становить 2220 грн на кожного члена родини на місяць. Кошти виплачують протягом трьох місяців, разом сума складає 6660 гривень.

Заявку на цю програму не можна подати онлайн. Збір даних проводиться лише за особистої присутності всіх членів родини. Також важливо пам’ятати, що така фінансова допомога є одноразовою, тобто отримати її зможуть лише ті люди чи родини, які ще не подавали заявку на міжнародну фінансову допомогу раніше. Дані, що внесені до системи, перевіряються.

«Якщо встановлюється факт отримання грошової допомоги від інших організацій чи від УВКБ ООН —

заявку буде розцінено як повторну, і кошти не будуть нараховані цій людині знову», — пояснила Наталя Бриль.

Грошова допомога 6600 грн від ООН – хто може претендувати

Грошова допомога від УВКБ ООН – це одноразова виплата в розмірі 2220 гривень щомісячно на особу протягом 3 місяців. Подати заявку можуть не тільки вразливі вимушено переміщені особи, але й постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону). Благодійний фонд «Право на захист» є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу.

Отже, ви можете звертатися до нас, якщо ваша родина:

не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;

має дохід, менший за 5400 грн на особу;

належите до таких категорій та маєте критерії вразливості (перелічені нижче):

1) переселенці, які перемістилися після 24.02.22 та мають вразливості з Переліку нижче;

2) особи, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська; та мають вразливості з Переліку нижче.

3) люди, які ПОВЕРНУЛИСЬ до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 р. та мають вразливості з Переліку нижче

ПЕРЕЛІК обов’язкових критеріїв вразливості ДЛЯ УСІХ 3-х вищезазначених категорій, що дають можливість подати заявку на допомогу:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Увагу українців звертають на те, що прийом заявок в рамках Багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН тимчасово припинено з технічних причин з 1 по 16 квітня 2023 року. Усі пункти збору даних будуть відкриті для бенефіціарів задля проведення консультацій щодо відповідності критеріям Програми, а також з питань інших доступних сервісів захисту та допомоги та подальшого прийому заявок після 16 квітня.

З питаннями щодо виплат можна звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 або на електронну пошту: unhcrukraine. cash@gmail.com.

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