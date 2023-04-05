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Одноразова виплата 6600 грн від Acted: як отримати допомогу

Журналіст
отримати допомогу
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Українці можуть отримати допомогу від французької гуманітарної організація ACTED. Хто може претендувати, як подати заявку та що передбачає грошова допомога.

Про це розповідає НСН.

Гроші від ACTED 2023: хто може претендувати

Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу громадянам, які стали переселенцями (ВПО) через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Зокрема, це ВПО, які переселилися з територій Донецької,, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Виплати можуть отримати:

  • Одинокі люди похилого віку та сім’ї  що складаються виключно з людей похилого віку (60 років і старше)
  • Сім’ї з вагітними жінками або жінками, що годують груддю
  • Сім’ї з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування
  • Сім’ї з 3 та більше неповнолітніми дітьми
  • Сім’ї з людьми, які мають інвалідність 1, 2 групи
  • Сім’ї з людьми, які мають тяжкі хронічні захворювання та потребують дорогої медичної допомоги
  • Сім’ї, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло
  • Сім’ї з дітьми, очолювані батьками-одинаками

Тобто розраховувати на допомогу зможуть люди, які стали ВПО та належать до однієї з перерахованих категорій.

Acted

Що передбачає допомога від організації ACTED

Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.

Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.

Виплати здійснюватимуться шляхом зарахування переказу на картку Ощадбанк (чи у відділенні банку) або через відділення Укрпошти.

Як подати заявку та які документи знадобляться

Якщо ви відповідаєте усім критеріям, то подати заявку та зареєструватися на отримання допомоги можна за телефоном 0 800 33 69 36. Також ви можете звернутись на електронну пошту: ukraine.hotline@acted.org.

Крім того, дізнатися актуальну інформацію можна за номерами телефонів кол-центру ACTED з 9.00 до 16.00 у робочі дні з понеділка по п`ятницю:

  • 0671311002
  • 0634535710
  • 0952852984

Для реєстрації також знадобляться документи усіх членів родини, які мають статус ВПО:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • реквізити банківської картки Ощадбанку (якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку).

Заявка на отримання грошової допомоги ВПО розглядається протягом одного місяця. Після розгляду ваших даних має надійти СМС-повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.

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