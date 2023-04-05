Українці можуть отримати допомогу від французької гуманітарної організація ACTED. Хто може претендувати, як подати заявку та що передбачає грошова допомога.
Про це розповідає НСН.
Гроші від ACTED 2023: хто може претендувати
Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу громадянам, які стали переселенцями (ВПО) через повномасштабне вторгнення російських окупантів.
Зокрема, це ВПО, які переселилися з територій Донецької,, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
Виплати можуть отримати:
- Одинокі люди похилого віку та сім’ї що складаються виключно з людей похилого віку (60 років і старше)
- Сім’ї з вагітними жінками або жінками, що годують груддю
- Сім’ї з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування
- Сім’ї з 3 та більше неповнолітніми дітьми
- Сім’ї з людьми, які мають інвалідність 1, 2 групи
- Сім’ї з людьми, які мають тяжкі хронічні захворювання та потребують дорогої медичної допомоги
- Сім’ї, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло
- Сім’ї з дітьми, очолювані батьками-одинаками
Тобто розраховувати на допомогу зможуть люди, які стали ВПО та належать до однієї з перерахованих категорій.
Що передбачає допомога від організації ACTED
Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.
Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.
Виплати здійснюватимуться шляхом зарахування переказу на картку Ощадбанк (чи у відділенні банку) або через відділення Укрпошти.
Як подати заявку та які документи знадобляться
Якщо ви відповідаєте усім критеріям, то подати заявку та зареєструватися на отримання допомоги можна за телефоном 0 800 33 69 36. Також ви можете звернутись на електронну пошту: ukraine.hotline@acted.org.
Крім того, дізнатися актуальну інформацію можна за номерами телефонів кол-центру ACTED з 9.00 до 16.00 у робочі дні з понеділка по п`ятницю:
- 0671311002
- 0634535710
- 0952852984
Для реєстрації також знадобляться документи усіх членів родини, які мають статус ВПО:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізити банківської картки Ощадбанку (якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку).
Заявка на отримання грошової допомоги ВПО розглядається протягом одного місяця. Після розгляду ваших даних має надійти СМС-повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.
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