Одна з благодійних організацій відновила виплати у 6600 гривень – хто може отримати

Благодійна організація “СОС Дитячі містечка” відновила виплати у 6600 гривень на одну людину. Хто може отримати грошову допомогу
Виплачувати сім’ям із дітьми будуть 2200 гривень впродовж трьох місяців, таким чином кожен член родини може отримати допомогу у сумі 6600 гривень.
Про це повідомляється на сторінці організації, інформує НСН
Благодійна організація “СОС Дитячі містечка” відновила виплати у 6600 гривень
Кошти нараховуються тільки одному з батьків, а також усім неповнолітнім (до 18 років) дітям, які перебувають на його утриманні.
Виплати призначені для сімей, які постраждали внаслідок війни в Україні.
Допомога організації спрямована на прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та опікунські сім’ї, в яких виховується хоча б одна дитина-сирота.
Ця допомога доступна в 12 областях України: Києві, Житомирі, Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Одесі та Дніпропетровську.
Реєстрація на допомогу можна здійснити до 31 березня 2023 року.
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