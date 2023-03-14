Одна з благодійних організацій відновила виплати у 6600 гривень – хто може отримати

Благодійна організація “СОС Дитячі містечка” відновила виплати у 6600 гривень на одну людину. Хто може отримати грошову допомогу

Виплачувати сім’ям із дітьми будуть 2200 гривень впродовж трьох місяців, таким чином кожен член родини може отримати допомогу у сумі 6600 гривень.

Про це повідомляється на сторінці організації, інформує НСН

Благодійна організація “СОС Дитячі містечка” відновила виплати у 6600 гривень

Кошти нараховуються тільки одному з батьків, а також усім неповнолітнім (до 18 років) дітям, які перебувають на його утриманні.

Виплати призначені для сімей, які постраждали внаслідок війни в Україні.

Допомога організації спрямована на прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та опікунські сім’ї, в яких виховується хоча б одна дитина-сирота.

Ця допомога доступна в 12 областях України: Києві, Житомирі, Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Одесі та Дніпропетровську.

Реєстрація на допомогу можна здійснити до 31 березня 2023 року.

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