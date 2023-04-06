Виплати ВПО: чому відмовляють у допомозі і в яких випадках це незаконно

Виплати ВПО – це державна підтримка людей, які були змушені залишити свій дім через війну. Але далеко не завжди довідка внутрішньо переміщеної особи дає на них право. Про причини відмови і виключення з правил НСН розповість, посилаючись на Юридичний порадник для ВПО.

На яких підставах відмовляють у допомозі ВПО та як запобігти таким ситуаціям? Чому переселенцям припиняють виплати?

Виплати ВПО – хто з переселенців має право на допомогу, а хто ні

Розглянемо найбільш розповсюджені ситуації.

1️.Громаду, з якої перемістилася особа, виключено з Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. В такому випадку цілком законна відмова у призначенні допомоги вперше та законна причина припинення виплат.

Але є виняток! Право на допомогу мають ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, ТА такою особою:

подано заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року через Дію, АБО

надано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.

2.“Старі” ВПО не мають права на виплати?

Тут все залежить від обставин.

Так, право виплати мають і ВПО ДО 24.02.2023 р., які:

станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу;

повторно (після 24 лютого 2022 р.) перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

3.ВПО має інші джерела доходу. Наразі Незаконна причина відмови, яка мала місце у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Виплата допомоги на проживання ВПО НЕ залежить від:

працевлаштування чи відкриття ФОП;

купівлі рухомого або нерухомого майна;

отримання міжнародних видів допомоги;

отримання гуманітарної допомоги;

отримання субсидії;

отримання інших видів соціальної допомоги.

4.ВПО повторно перемістилася, але НЕ поверталася додому

Незаконна підстава для припинення виплат. Бувають випадки, коли ВПО повторно перемістилися і органи соціального захисту населення призупиняють виплати із різної аргументації, зокрема “очікуємо, коли попередній УСЗН передасть Вашу справу нам”.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО ​​у разі, коли внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала допомогу, на яку вона мала право, допомога призначається за останнім місцем обліку.

5.ВПО із територій можливих бойових дій не мають права на виплати?

Відмова таким особам незаконна.

6️. Новонароджені діти ВПО не мають права на виплати?

Діти, які народилися у ВПО, мають право на отримання довідки переселенця. Щодо допомоги на проживання, то вони теж мають право на грошові виплати за умови, якщо їх батьки після 24.02.2022 р. перемістилися з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій або окупації.

7️. ВПО відсутня за місцем фактичного проживання/перебування

У разі, коли після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Зверніть увагу! Дана обставина є підставою для припинення виплат, а не скасування довідки ВПО.

8.ВПО виїхала за кордон

Виїзд на постійне місце проживання за кордон є підставою для скасування довідки ВПО, а відповідно – і виплат.

Також довідка скасовується, а виплати припиняються на підставі інформації про тривалу відсутність особи за місцем проживання (понад 60 днів).

Окрім того, якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то виплати припиняються.

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