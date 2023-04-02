В Україні надається грошова допомога ВПО. Які виплати на дітей можуть отримати українці, які були вимушені покинути свої домівки.

Про це інформує НСН з посиланням на матеріал 24 каналу.

З початку повномасштабної війни, допомогу внутрішньо переміщеним особам надає і держава, і міжнародні благодійні організації. Що стосується держави, то виплати на дітей для ВПО становлять три тисячі гривень на місяць.

Грошова допомога ВПО. Як отримати

Щоб отримати виплати, документи можна подати особисто або онлайн через застосунок Дія. Для подання заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію у населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.

Також оформити довідку та отримати щомісячну допомогу можна безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселений, через управління соцзахисту населення або органи соціальної опіки.

Допомога від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця в розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Хто саме може отримати ці гроші:

громадяни, які покинули домівки через бої чи оточення населеного пункту;

люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій;

українці, чиє житло зруйноване, пошкоджене або непридатне для проживання через обстріли чи бої.

В останньому випадку, щоб отримати виплату, треба подати заявку на відшкодування. Переселення в межах населеного пункту через зруйноване житло також є підставою, аби отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) і претендувати на ці виплати.

Яку ще допомогу можуть отримувати українці

Доплата до пенсії на дітей

Пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей до 18 років, держава виплатить надбавки – по 150 гривень на кожного. Розуміємо, що сума невелика, але за теперішніх умов така інформація багатьом може стати в пригоді.

Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Виплата надбавки продовжиться до досягнення утриманцем 18 років.

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