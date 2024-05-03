Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, повинні пройти ідентифікацію, щоб їм продовжували нараховувати виплати. Ощадбанк спростив процедуру ідентифікації для пенсіонерів ВПО

Для пенсіонерів, які стали переселенцями, Ощадбанк запроваджує ідентифікацію через відеодзвінок до контакт-центру.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Судово-Юридичну газету.

Ощадбанк спростив процедуру ідентифікації для пенсіонерів ВПО – подробиці

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що клієнти Ощадбанку ВПО можуть пройти ідентифікацію особи власника рахунку через відеодзвінок до контакт-центру банку.

Йдеться про тих осіб, за рахунками яких встановлено обмеження і які не можуть особисто прийти до відділення банку з об’єктивних причин.

Повідомляється, що для призначення відеодзвінка необхідно перейти за посиланням й обрати бажані дату та час.

Для відеодзвінка не потрібно вводити свої персональні дані й реквізити платіжної картки (повний номер картки, строк її дії, ПІН-код до неї, одноразові ОТР-паролі для підтвердження операцій з використанням платіжної картки в мережі інтернет).

Отримати подальші інструкції можна безпосередньо після реєстрації.

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