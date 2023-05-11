Українських біженців у Швейцарії зобов’яжуть продати свої авто – у чому причина

Українських біженців у Швейцарії зобов’яжуть продати свої особисті автомобілі, щоб надалі отримувати соціальні виплати.

Про це заявила директорка департаменту юстиції та поліції Елізабет Бом-Шнайде, пише Neue Zürcher Zeitung, передає НСН з посиланням на Хмарочос.

Уряд країни вводить суворіші правила контролю за виплатами для шукачів притулку, але остаточне рішення буде ухвалювати місцева влада.

За словами Бом-Шнайдер, кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Вона наголошує, що українці мають прийняти рівні умови для отримання соціальних виплат.

До решти отримувачів соціальних допомог застосовуються набагато суворіші правила. Сім’ям доводиться розкривати всю інформацію і подавати заявки на найменші витрати.

Ще у березні 2023 року українців, які понад рік проживають у Швейцарії, попросили перевірити свої активи, якщо вони хочуть і надалі отримувати фінансову допомогу. Зокрема, якщо вартість автомобіля перевищує встановлену владою кантону межу, його доведеться продати.

Кожен швейцарський кантон має свої норми активів для біженців.

Наприклад, у кантоні Люцерн ліміт власних актвів для отримання соцвиплат – чотири тисячі франків (4,3 тисячі доларів) на одну особу. Якщо ж рахувати ліміт на родину, він складає десять тисяч франків (11 тисяч доларів).

Після продажу автомобіля соціальну допомогу все одно припинять на період, який залежить від суми виторгу за автомобіль.

Винятки застосовуватимуть, якщо біженець залежить від автомобіля з професійних причин чи стану здоров’я.

За словами Елізабет Бом-Шнайдер, у країні створено робочу групу для підготовки періоду, коли закінчиться дія тимчасового захисту.

“Майже всі українці, яких я зустрічаю, кажуть мені, що хочуть якнайшвидше повернутися додому. В українській спільноті існує величезне почуття єднання, міцний зв’язок із домом. Якщо ми дозволимо цим людям працювати і чомусь навчитися тут, це буде важливим внеском у відновлення їхньої країни”, зазначила вона.

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