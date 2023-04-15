Для українських біженців у Німеччині змінять правила користування авто – що відомо

У Німеччині планують змінити правила користування авто для українських біженців. Під час засідання комітету було прийнято рішення не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто

Федеральні землі Німеччини домовилися не подовжувати пільговий період для власників українських автомобілів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на DW.

Для українських біженців у Німеччині змінять правила користування авто

Автомобілі з іноземною реєстрацією в Німеччині не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину кордону. Для багатьох українських біженців цей термін уже сплив.

Представники земельних урядів з питань реєстрації автомобілів під час засідання комітету прийняли рішення не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто.

“Всі учасники зустрічі одностайно висловилися за те, що після спливання термінів має проводитися передбачена законом процедура поставлення на облік, яка включає всі вимоги з точки зору наявності страхування і сплати податків, а також виконання вимог безпеки руху і реєстрації у відповідності до приписів із захисту даних”, – розповіли в міністерстві транспорту землі Саар.

Зазначається, що остаточно узгодити детальну процедуру реєстрації українських автомобілів мають на одному з міжвідомчих засідань на початку травня.

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