У Польщі між українцями і поляками сталася масова бійка з різаниною – ЗМІ

У вівторок, 9 травня, у Польщі між українцями і поляками відбулася масова бійка.

Як повідомляється, конфлікт стався на варшавському пляжі Понятувка, передає НСН.

За даними видання Warszawa, учасники бійки були в стані акогольного сп’яніння.

Як повідомили місцеві поліцейські, вони отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей.

“Ми затримали п’ятьох людей”, повідомила представниця місцевої поліції Йоанна Венгжиняк і додала, що деталі події оприлюднять пізніше, після їх з’ясування.

В поліції не стали акцентувати уваги на національності порушників.

Між тим, місцеві журналісти дізналися, що сутичка виникла між двома групами відпочивальників – поляками та українцями.

“Між групою поляків і українців сталася бійка. Одна людина отримала два ножові поранення, у поліцію потрапили п’ять осіб. Потерпілого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох людей із незначними травмами обличчя та тіла доставили до лікарні”, повідомило подробиці інциденту видання.

Нагадуємо, після початку повномасштабної війни у Польщу перебралося багато українців. За останніми підрахунками наразі у сусідній країні проживає 2 млн українців.

Раніше ми писали, що з 1 травня для українців у Польщі зросла сума оплати за проживання у муніципальних гуртожитках та готелях.

Згідно із поправками до закону про допомогу українським біженцям, які ухвалили в січні 2023 року, мешканці колективних центрів повинні частково оплачувати вартість свого проживання:

понад 120 днів – 50% вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу;

понад 180 днів – 75% вартості проживання, але не більше 60 злотих на добу.

Між тим, близько 60 тисяч українців у таких центрах колективного розміщення в Польщі звільнені від оплати. Безкоштовно можуть і надалі проживати втікачі від війни вразливих категорій: діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.

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