Для українців у Польщі з 1 травня змінили правила оплати за житло – що відомо

Для українців у Польщі змінили правила оплати за житло з 1 травня. Стало відомо, хто платитиме більше, а кого взагалі звільнять від сплати за проживання

З 1 травня для українців у Польщі зросла сума оплати за проживання у муніципальних гуртожитках та готелях. Така норма діє за умови перебування там понад 180 днів.

Але 85% українців у колективних центрах звільнені від оплати, повідомляє НСН з посиланням на ukrayina.pl.

Згідно із поправками до закону про допомогу українським біженцям, які ухвалили в січні 2023 року, мешканці колективних центрів повинні частково оплачувати вартість свого проживання:

понад 120 днів – 50% вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу;

понад 180 днів – 75% вартості проживання, але не більше 60 злотих на добу.

Між тим, близько 60 тисяч українців у таких центрах колективного розміщення в Польщі звільнені від оплати. Безкоштовно можуть і надалі проживати втікачі від війни вразливих категорій: діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації повідомили, що наразі в колективних приміщеннях проживають близько 70 тисяч осіб – це на 10 тисяч менше, ніж у березні. З них частково оплачують проживання 11,5% людей, ще 3% біженців перебувають у Польщі менше 120 днів, тому взагалі не повинні нічого платити.

Для українців у Польщі з 1 травня змінили правила оплати за житло

“Понад 85% тих, хто перебуває в центрах колективного розміщення, звільнені від участі у витратах на допомогу. Ці пільги стосуються неповнолітніх, людей з інвалідністю та людей пенсійного віку”, – повідомили в МВС

Зміни правил надання допомоги в центрах проживання покликані стимулювати громадян України працевлаштовуватися та набувати фінансову незалежність.

Людям з вразливих груп важче влаштуватися на роботу, тому їх звільняють від плати за проживання. Ця пільга поширюється також на вагітних, тих, хто доглядає за немовлям до 12 місяців, опікуються 3 і більше дітьми, опікунів людей з інвалідністю та людей, які перебувають у складній ситуації.

Як ми повідомляли раніше, у Польщі відкрито реєстрацію на програму Health4Ukraine, за допомогою якої українці можуть отримати 500 злотих на ліки у місцевих аптеках.

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Так, програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом та 150 – за ліки без рецепта. У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до ста тисяч українців, які зараз мешкають у Польщі.

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