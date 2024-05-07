Випадки порушення прав людини представниками військкомату стають предметом реагування правоохоронних органів. В Раді розповіли, як карають працівників ТЦК за порушення прав людини

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на TELEGRAF.

Якщо в діях представників ТЦК та СП є ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони будуть реєструватися. Після цього правоохоронні органи будуть проводити відповідні розслідування.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, намагання продемонструвати ефективність роботи працівників ТЦК може накладати психологічний відбиток, проте, порушувати права людини в процесі здійснення мобілізації категорично заборонено.

“Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності. Право на людську гідність – це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану”, — підкреслив нардеп.

Як карають працівників ТЦК за порушення прав людини – розповіли в Раді

Веніславський зауважив, що випадки порушення прав людини представниками військкоматів набувають не тільки суспільного розголосу. Також вони стають предметом реагування правоохоронних органів.

“Дуже багато представників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками ТЦК та СП. Вони відправляються в бойові підрозділи”, — підкреслив Веніславський.

Як ми повідомляли раніше, за поширення інформації про пересування ТЦК під час роботи українцям загрожує кримінальна відповідальність.

Такі діяння містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), які виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями, прийняття тактичних чи стратегічних рішень керівництвом чи особовим складом зазначених підрозділів задля ускладнення або унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями або істотному зниженні її ефективності,

Українців попереджають, що за поширення інформації щодо роботи військкоматів передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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