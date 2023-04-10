У Польщі діють нові правила ввезення домашніх тварин з України – що змінилося

Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України. Відтепер для українців діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС

В Польщі скасували спрощені правила перевезення тварин.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Телеграмі, інформує НСН.

У Польщі діють нові правила ввезення домашніх тварин з України

«Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка», – йдеться у повідомленні.

Однак нещодавно країна скасувала це правило. Відтепер для громадян України діятимуть загальні умови перевезення тварин, які чинні на території Європейського Союзу.

Зазначається, що до переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним. А також результати тестування рівня антитіл проти сказу.

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