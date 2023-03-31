Уряд спростив ввезення комплектуючих для дронів: подробиці

30 березня Уряд спростив ввезення комплектуючих для дронів, ухваливши відповідну постанову. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати висновок від Служби безпеки України, передає НСН.

«Ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА. Разом з Мінекономіки та за максимальної підтримки СБУ спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників в Україну на час дії воєнного стану», повідомив Михайло Федоров.

Раніше виробники комплектуючих для дронів очікували на висновок від СБУ по 15 днів.

Уряд спростив ввезення комплектуючих для дронів

«А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів. Наприклад, модулів GPS або термальних камер. Спрощення процедури пришвидшити ввезення, збірку та доставку цих комплектуючих на фронт», додав Михайло Федоров.

У Кабміні продовжують працювати над спрощенням ввезення імпортних товарів. Зараз вносяться зміни до Митного та Податкових кодексів. Після їх ухвалення, імпортери BpLA не будуть сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та комплектуючі під час воєнного стану.

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