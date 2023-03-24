Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні – деталі

Уряд ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

Як передає НСН, про це заявив віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За йогот словами, це “історичне рішення, яке може пришвидшити нашу перемогу та розвинути ринок БПЛА в Україні”.

“У межах Координаційного штабу з виготовлення дронів комплексно попрацювали з усіма українськими виробниками БПЛА. Зібрали їхні болі та блокери і системно рухаємося у вирішенні питань. Разом з Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпром та ДССЗЗІ. Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт”, написав міністр.

За його словами, постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави.

“Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%”, підкреслив Федоров.

“Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць”, резюмував він.

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