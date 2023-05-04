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Доставка товарів у Європу – “Нова пошта” зробила важливу заяву щодо відправлення посилок

Журналіст
Нова пошта відновила відправку продуктів до країн ЄС
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“Нова пошта” відновила відправлення продуктів у країни ЄС. Це стало можливим після того, як уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів

Про те, які продукти можна відправляти в країни Європейського Союзу “Новою поштою” розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що змінилося

Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон, тепер виглядає так:

  • шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники,
  • жувальні гумки,
  • хрусткі хлібці, сухарі та грінки,
  • готові соуси, кетчупи, гірчицю,
  • консерви з риби або рибної ікри (за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання).

Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон – до 10 кг.

“Нова пошта” відновила доставку товарів у Європу

Доставка товарів у Європу - "Нова пошта" зробила важливу заяву щодо відправлення посилок

Що не можна відправляти

Заборонено відправляти в країни ЄС через “Нову пошту” наступні види товарів:

  • м’ясо, продукти тваринного походження
  • продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму
  • молочні та кисломолочні продукти (в тому числі консерви зі згущеним молоком)
  • фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в’ялені, засушені, консервовані тощо)
  • горіхи, насіння
  • каву, чай
  • рослинні олії
  • злаки та крупи й борошно, висівки з них
  • цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу
  • пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.

Повний перелік товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, дивіться нижче.

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