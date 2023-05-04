Доставка товарів у Європу – “Нова пошта” зробила важливу заяву щодо відправлення посилок

“Нова пошта” відновила відправлення продуктів у країни ЄС. Це стало можливим після того, як уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів

Про те, які продукти можна відправляти в країни Європейського Союзу “Новою поштою” розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що змінилося

Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон, тепер виглядає так:

шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники,

жувальні гумки,

хрусткі хлібці, сухарі та грінки,

готові соуси, кетчупи, гірчицю,

консерви з риби або рибної ікри (за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання).

Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон – до 10 кг.

“Нова пошта” відновила доставку товарів у Європу

Що не можна відправляти

Заборонено відправляти в країни ЄС через “Нову пошту” наступні види товарів:

м’ясо, продукти тваринного походження

продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму

молочні та кисломолочні продукти (в тому числі консерви зі згущеним молоком)

фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в’ялені, засушені, консервовані тощо)

горіхи, насіння

каву, чай

рослинні олії

злаки та крупи й борошно, висівки з них

цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу

пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.

Повний перелік товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, дивіться нижче.

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