“Нова пошта” призупинила прийом деяких товарів для відправлення – деталі

Приватний поштовий оператор “Нова пошта” призупинила прийом продуктів харчування на відправлення до країн ЄС. Стала відома причина

Причина – тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів із України, які запровадила Польща.

Про це повідомили у самій компанії. Там зазначили: наразі у “Новій пошті” очікують на відповідні роз’яснення урядів Польщі та України – “для уточнення можливих термінів відновлення таких відправлень”. Про це повідомляє НСН.

При цьому наголошується: під обмеження потрапили одразу кілька груп продуктів. Зокрема:

цукор;

зернові;

кондитерські вироби;

фрукти;

овочі;

перероблена плодово-овочева продукція (соки, джеми і подібне) тощо.

“Нова пошта” призупинила прийом деяких товарів для відправлення

“Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС. Ми чекаємо на подальші роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок”, – йдеться у повідомленні.

Транзит відновиться у ніч на 21 квітня

Раніше ж у Мінекономіки повідомили про досягнуту домовленість із Польщею про поновлення транзиту української сільгосппродукції. Статися це має у ніч проти 21 квітня. Проте заборона на імпорт сільгосппродукції України до Польщі залишається чинною.

“Транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч із четверга 20 квітня на п’ятницю 21 квітня поточного року”, – йдеться у повідомленні.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив: зернові вантажі з України, які проходитимуть транзитом через Польщу, опломбовуватимуться GPS-трекерами. Це дасть змогу відстежувати їх, аби з’ясувати, чи справді вони залишили Польщу.

За його словами, таким чином “жодна тонна української сільськогосподарської продукції не залишиться в Польщі”. Що дасть Варшаві можливість вже до липня 2023 року вивезти із країни надлишки зерна – та звільнити місце для нового врожаю.

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