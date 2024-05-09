9 травня відбудеться другий півфінал Євробачення-2024. Трансляцію пісенного конкурсу можна подивитися буде онлайн.

Повідомляє сайт «новини України – НСН».

Другий півфінал Євробачення відбудеться у шведському місті Мальме. На ному виступатимуть:

Мальта

Албанія

Греція

Швейцарія

Чехія

Австрія

Данія

Вірменія

Латвія

Сан-Марино

Грузія

Бельгія

Естонія

Ізраїль

Норвегія

Нідерланди

10 учасників з цього списку пройдуть у гранд-фінал, який відбудеться у суботу 11 травня. У гранд фіналі також буде й Україна.

Другий півфінал Євробачення-2024: де дивитися

В Україні трансляція Євробачення почнеться о 22:00. Її буде вести «Суспільне». Коментувати другий півфінал Євробачення буде Тімур Мірошниченко.

Трансляцію пісенного конкурса можна буде подивитися:

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