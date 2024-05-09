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Другий півфінал Євробачення-2024: де дивитися

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Другий півфінал Євробачення 2024

9 травня відбудеться другий півфінал Євробачення-2024. Трансляцію пісенного конкурсу можна подивитися буде онлайн.

Повідомляє сайт «новини України – НСН».

Другий півфінал Євробачення відбудеться у шведському місті Мальме. На ному виступатимуть:

  • Мальта
  • Албанія
  • Греція
  • Швейцарія
  • Чехія
  • Австрія
  • Данія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Сан-Марино
  • Грузія
  • Бельгія
  • Естонія
  • Ізраїль
  • Норвегія
  • Нідерланди

10 учасників з цього списку пройдуть у гранд-фінал, який відбудеться у суботу 11 травня. У гранд фіналі також буде й Україна.

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Другий півфінал Євробачення-2024: де дивитися

В Україні трансляція Євробачення почнеться о 22:00. Її буде вести «Суспільне».  Коментувати другий півфінал Євробачення буде Тімур Мірошниченко.

Трансляцію  пісенного конкурса можна буде подивитися:

Ще новини України: Півфінал Євробачення-2024 вже зараз: які шанси у України і де дивитися

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