9 травня відбудеться другий півфінал Євробачення-2024. Трансляцію пісенного конкурсу можна подивитися буде онлайн.
Повідомляє сайт «новини України – НСН».
Другий півфінал Євробачення відбудеться у шведському місті Мальме. На ному виступатимуть:
- Мальта
- Албанія
- Греція
- Швейцарія
- Чехія
- Австрія
- Данія
- Вірменія
- Латвія
- Сан-Марино
- Грузія
- Бельгія
- Естонія
- Ізраїль
- Норвегія
- Нідерланди
10 учасників з цього списку пройдуть у гранд-фінал, який відбудеться у суботу 11 травня. У гранд фіналі також буде й Україна.
Другий півфінал Євробачення-2024: де дивитися
В Україні трансляція Євробачення почнеться о 22:00. Її буде вести «Суспільне». Коментувати другий півфінал Євробачення буде Тімур Мірошниченко.
Трансляцію пісенного конкурса можна буде подивитися:
- на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»
- на Фейсбук-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне Мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і радіо «Промінь».
- На Youtube-каналі «Євробачення Україна” о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватиме Тімур Мірошниченко.
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