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“Нова пошта” скасувала плату за одну зі своїх послуг

Журналіст
"Нова пошта" скасувала плату за одну зі своїх послуг
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

“Нова пошта” зробила безкоштовною одну зі своїх послуг. Про що саме йдеться.

А йдеться про послугу переадресації в межах одного міста. Своє рішення команда НП пояснила бажанням зробити так, “аби клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно”, передає НСН.

“Послугу може замовити і відправник, і одержувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет”, зазначили в “Новій пошті“.

Як користуватися послугою “Переадресування”

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі “Трекінг” або у відділенні.

Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:

  • зайдіть у розділ “Мої посилки” та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати
  • у рядку “Керування посилкою” виберіть послугу “Переадресування”
  • введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача
  • натисніть кнопку “Оформити заявку” – після цього з’явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.

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Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат
  • з адреси на адресу
  • з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур’єром – 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Додамо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

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