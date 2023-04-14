“Нова пошта” скасувала плату за одну зі своїх послуг

“Нова пошта” зробила безкоштовною одну зі своїх послуг. Про що саме йдеться.

А йдеться про послугу переадресації в межах одного міста. Своє рішення команда НП пояснила бажанням зробити так, “аби клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно”, передає НСН.

“Послугу може замовити і відправник, і одержувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет”, зазначили в “Новій пошті“.

Як користуватися послугою “Переадресування”

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі “Трекінг” або у відділенні.

Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:

зайдіть у розділ “Мої посилки” та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати

у рядку “Керування посилкою” виберіть послугу “Переадресування”

введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача

натисніть кнопку “Оформити заявку” – після цього з’явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.

Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат

з адреси на адресу

з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур’єром – 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Додамо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

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