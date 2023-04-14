“Нова пошта” скасувала плату за одну зі своїх послуг

“Нова пошта” зробила безкоштовною одну зі своїх послуг. Про що саме йдеться.
А йдеться про послугу переадресації в межах одного міста. Своє рішення команда НП пояснила бажанням зробити так, “аби клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно”, передає НСН.
“Послугу може замовити і відправник, і одержувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет”, зазначили в “Новій пошті“.
Як користуватися послугою “Переадресування”
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі “Трекінг” або у відділенні.
Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:
- зайдіть у розділ “Мої посилки” та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати
- у рядку “Керування посилкою” виберіть послугу “Переадресування”
- введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача
- натисніть кнопку “Оформити заявку” – після цього з’явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.
Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат
- з адреси на адресу
- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур’єром – 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.
Додамо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.
Ще новини України: Акції в АТБ з 12 до 18 квітня: знижки на сир, ковбасу, сметану, пиво, шашлик, цукерки