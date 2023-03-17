Нова пошта запустила акцію на відправку посилок до 2 квітня – які умови

Із настанням весни Нова пошта вигадує нові акції та свої клієнтів – цього разу пропонують знижку на відправку посилок із поштомату, але всього один раз на тиждень

Про це повідомляє пресслужба компанії на офіційному сайті, інформує НСН

Як взяти участь

Для того, аби отримати знижку, треба відправити посилку з поштомата (у відділення, до поштомату, адресну доставку) або посилку до поштомату (з відділення, поштомата або кур’єром).

У які дні діє акційна пропозиція

Знижка на відправлення посилок діє виключно по неділям, які випадають на наступні дати – 12, 19 та 26 березня, а також 4 квітня.

Акція діє виключно на відправлення типу “посилка”.

Нова пошта запустила акцію на відправку посилок до 2 квітня

Які посилки можна відправити зі знижкою

об’ємна та фактична вага відправлення може бути не більше 20 кілограм;

розміри посилки мають бути в межах 40-60-30 сантиметрів;

оціночна вартість замовлення може бути до 10 тисяч гривень.

Що таке кредитні картки від Нової пошти

Стало відомо, що Нова пошта планує запустити власні кредитні картки, які працюватимуть через платіжну систему NovaPay. Ще наприкінці минулого року українська влада дозволили небанківським установам відкривати рахунки, давши компаніям 60 днів на перехідний період. Закон наразі не імплементували в парламенті, оскільки перенесли питання на три місяці, втім Нова пошта готується до змін.

Як уточнив генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко, “є амбіція, щоби у третьому кварталі цього року виходити на ринок, тому зараз ми у стані підготовки”. Зокрема відбувається перебудова програмного забезпечення, можливі корегування формату роботи офісної частини та ін. Інтеграція дозволить клієнтам відкривати кредитні ліміти та управляти власним рахунком.

Як замовити послугу в додатку чи на сайті

Зручно керувати посилкою через мобільний телефон або офіційний портал Нової пошти. Як тільки вас проінформували про створення посилки, авторизуйтесь в застосунку та перейдіть за посиланням на трекінг (номер ЄП на сайті буде додано автоматично). В меню оберіть сервіс “Перенести доставку”, зазначте свій номер телефону та підтвердіть його за допомого коду SMS.

Вам запропонують перелік доступних дат й інтервалів часу, з них варто зупинитися на конкретному терміні. Далі просто затвердіть замовлення сервісу і чекайте, поки кур’єр прибуде у вказаний час. Нова послуга доступна для різних типів доставки, зокрема для “Відділення-Адреса”, “Адреса-Адреса”, “Поштомат-Адреса”.

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