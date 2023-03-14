“Нова пошта” запровадила безкоштовний сервіс – як працює послуга

Український поштовий оператор “Нова пошта” повідомив про розширення сервісів у березні цього року. Йдеться про появу нової послуги “Легке повернення”

Про це повідомляє пресслужба компанії у соціальній мережі Facebook, передає НСН

Як працює послуга “Легке повернення”

Як зазначають у компанії, у разі, якщо отриманий товар клієнтові не підійшов, то він може легко його повернути.

Платити за повернення посилки покупцю не потрібно, адже послуга — безкоштовна. Для цього достатньо оплатити доставку товару, а послуга “Легке повернення” буде включено у тариф.

“Нова пошта” запровадила нову послугу “Легке повернення”

У “Новій пошті” пояснили, як зробити повернення. Для цього треба:

у мобільному застосунку знайти розділ “Мої відправлення”;

обрати отриману посилку, яку треба повернути;

у рядку “Керувати посилкою” обрати послугу “Легке повернення”;

вказати причину повернення із переліку.

Після цього покупець отримає накладну, за якою зможе відправити посилку “Новою поштою” назад продавцю. Проте перед цим потрібно обов’язково зв’язатися з продавцем, щоб погодити повернення товару та коштів.

У компанії також зазначили, що відповідний сервіс обмежений у часі. Скористатись “Легким поверненням” можна протягом 14 днів після отримання товару, а посилка не повинна мати вагу більшу за 30 кг.

Також відправник має право заблокувати дану послугу для отримувача.

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