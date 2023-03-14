“Нова пошта” випустить власні кредитні картки – для чого

«Нова пошта» збирається випускати власні кредитні картки для клієнтів, а також облігації. Що про це відомо, розповідає НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

NovaPay, дочірня фінансова компанія «Нової пошти», планує випустити кредитні картки. На них будуть доступні додаткові послуги та знижки для клієнтів, а також облігації.

Про це заявив директор із ризиків NovaPay Ростислав Сінішин.

«Кредитні картки будуть дуже корисні, матимуть багато цікавих функцій, додаткових послуг та знижок», пояснив Сінішин.

Він додав, що немає можливості розголошувати всі деталі проєкту, проте зазначив, що NovaPay продовжить покращувати діючу структуру терміналів, прискорювати оплату та одночасно паралельно на цій самій базі розвивати новий проєкт.

Також Сінішин повідомив про власний випуск облігацій NovaPay. Він уточнов, що йдеться не про нещодавно випущену нову серію облігацій “Нової пошти”.

За його словами, компанія вже підготувала проспект емісії, який незабаром буде подано на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

«Нова пошта» випустила (облігації), оскільки їй потрібен власний розвиток, їй потрібно будувати термінали, розвивати логістику, а зараз NovaPay випустить свої облігації, які використовуватимуться якраз для роботи у фінансовому секторі», пояснив директор з ризиків NovaPay.

Водночас Сінішин не уточнив обсягу випуску, ставки доходності та інших деталей.

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