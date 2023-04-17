ПриватБанк тимчасово скасував тариф на перекази з Польщі – скільки діятиме акція

Отримати перекази з Польщі від рідних і друзів стало ще легше, адже ПриватБанк тимчасово скасував тариф на відправлення коштів

Українці можуть здійснювати міжнародні перекази Western Union абсолютно безплатно, тобто без комісії, на картки ПриватБанку через кілька польських веб або мобільних додатків.

Про це йдеться на офіційному сайті фінустанови, інформує НСН.

Повідомляється, що відправити кошти з Польщі в Україну дозволяється через банкінги Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank. Тариф за відправлення – 0%, він діятиме до 14 вересня 2023 року. Це стимулюватиме громадян фінансово допомагати близьким людям, не витрачаючи гроші на комісію. Плюс ПриватБанк знизив тарифи на надсилання переказів Western Union у пунктах обслуговування та покращив курс конвертації зі злотих в потрібну валюту.

Аби здійснити відправлення, потрібно мати відкритий рахунок в одному з перелічених фінустанов Польщі. Далі в мобільному застосунку чи на сайті треба лише ввести персональні дані отримувача, суму переказу, обрати валюту та країну. Зауважимо, з Польщі можна надсилати тільки злоті, в Україні клієнти ПриватБанку отримають кошти у гривнях, доларах або євро за вибором.

ПриватБанк тимчасово скасував тариф на перекази з Польщі

Щоб забрати відправлення, необхідно спершу дізнатися контрольний номер. Гроші будуть доступні в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматах і відділеннях.

Безплатні міжнародні відправлення

Раніше ПриватБанк також скасовував комісію на переказ коштів з карток польських і німецьких банків. Користувачі досі можуть скористатися перевагою через Приват24. Достатньо лише зайти в меню “Сервіси”, вибрати розділ “Перекази”, натиснути “На карту”, заповнити реквізити та ввести номер українського рахунку. Гроші моментально зарахують отримувачу, а відправнику не доведеться платити 1,5% з суми (Mastercard) чи 3% (Visa).

Акція діє до 25 червня лише для карток компаній, емітованих у Польщі та Німеччині. Можна надсилати різну валюту – гривні, долари та євро. ПриватБанк зазначив, що безплатна послуга потрібна багатьом людям, які покинули територію України після повномасштабного вторгнення, адже дозволяє економити фінанси та більше допомагати рідним з-за кордону.

Інша хороша новина для клієнтів банку – можливість швидко відправити гроші з будь-якої країни Європейського союзу через систему PrivatMoney. ПриватБанк почав співпрацювати з фінтех-сервісом Paysera, тож перекази у євро перестали бути проблемою. Звісно, вони доступні лише для користувачів сервісу.

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