Компанія Нова пошта запустила у Польщі нову послугу – як користуватися і яка ціна

Компанія Нова пошта запустила послугу адресного забору посилок у Польщі – тепер клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб надіслати документи чи посилки до 30 кг до України

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії.

Так, ця послуга працює по всій території Польщі, навіть у містах, де немає відділень Nova Post. Виклик кур’єра коштуватиме 43 гривень (5 PLN), які оплачуються додатково до послуги доставки.

Компанія Нова пошта запустила у Польщі нову послугу

Зокрема, для того щоб замовити адресний забір, необхідно:

Заповнити заявку на веб-сайті.

Сплатити доставку на сайті.

Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати. При цьому важливо зважити на той факт, що кур’єр не перевіряє вміст відправки. Однак якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, їх буде вилучено або вся посилка повернеться відправнику. Отже всі витрати за повернення платить відправник.

Як зазначається, після оформлення заявки на сайті з відправником зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та погодження дати прибуття кур’єра.

Кур’єрська служба працює з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 17:00.

Джерело

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