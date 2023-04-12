В Україні спростили призначення пенсій українцям на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає призначення пенсій людям, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії

Про це повідомляється на сайті президента України, інформує НСН.

“Володимир Зеленський підписав Закон України № 2981-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо призначення пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на яку ведуться бойові дії”, ухвалений парламентом України 20 березня 2023 року”, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

В Офісі президента зауважили, що громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії.

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“Вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через вебпортал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку”, — йдеться у повідомленні

Підписаний президентом закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.

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