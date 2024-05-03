В Україні видають пільгові гранти для виробників дронів. За якої умови можна їх отримати

Українські виробники дронів зможуть отримувати пільгові гранти. 3 травня Кабмін підтримав відповідне рішення.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на урядовий портал.

Грантові програми є частиною економічної політики “Зроблено в Україні”. За словами заступника міністра економіки Надія Бігун, гранти для виробників дронів сприятиуть розвитку високотехнологічного напрямку.

Крім того, це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри.

Пільгові гранти для виробників дронів – як отримати, які умови

Підприємці зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проекту. Ці гроші виробники дронів зможуть спрямувати на купівлю, доставку, монтаж обладнання. Власні кошти, зокрема, можуть піти на поповнення оборотного капіталу.

Головна умова гранту – є створення певної кількості робочих місць. Ця кількість залежить від суми гранту.

ДО 3 травня пільгові гранти могли отримати лише підприємства на деокупованих територіях. Кабінет міністрів також дозволив видавати гранти на пільгових умовах підприємствам Київської області до кінця 2024 року.

Повідомляється, що Уряд посилив контроль над виконанням умов договору. Так, бізнес, який не створив обумовлену кількість робочих місць у у певний термін, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

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